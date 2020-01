Napoli – Rapina cellulare ad una ragazza, arrestato 27enne tunisino

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Maddalena hanno notato due giovani rincorrere un uomo.

I due ragazzi, durante la corsa, hanno riferito ai poliziotti che il fuggitivo aveva appena rapinato una ragazza straniera del cellulare.

Gli agenti hanno bloccato e arrestato per rapina impropria Ali Mohammed, 27enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale.