Napoli – Pisa: 3-2. Azzurri in fuga col brivido finale

Il Napoli batte il Pisa per 3-2, in una partita che gli uomini di Conte hanno messo in discussione per 2 errori individuali di Beukema e Di Lorenzo. Partita ben controllata, con gli azzurri che comandano la gara sin dai primi minuti. Il vantaggio arriva al 39°, grazie a Gilmour, alla prima rete azzurra: controllo e tiro dai 15 metri. Nella ripresa gli azzurri si fanno riprendere da Nzola dagli 11 metri, rigore concesso dall’arbitro per un fallo si mani di Beukema al 60°. Al 73° è Spinazzola a ristabilire le distanze con un perfetto tiro dal limite. Sigillo azzurro finale di Lucca, subentrato a Hoejlund. Ma quando tutto sembrava fatto, Di Lorenzo regala una palla in area al Pisa che va in rete con Lloran. Sofferenza finale dovuta più alla paura di sbagliare che all’effettiva pericolosità della squadra di Gilardino. Azzurri a punteggio pieno dopo 4 turni: 12 punti e 2 in più della Juventus.

Le dichiarazioni post gara riportate dal sito ufficiale:

Antonio Conte analizza così la sfida:

“Il Pisa ha dimostrato di avere freschezza e anche buone individualità. Era una partita dura e lo sapevamo. Mi sono un po’ arrabbiato per alcune disattenzioni, ma mi rendo conto che giocare tre partite in una settimana non è semplice. Un calo nel finale può esser anche frutto di stress fisico e mentale comprensibile“.

“Abbiamo una rosa ampia ma non del tutto rodata, nove giocatori sono arrivati quest’anno e alcuni hanno bisogno anche di superare le aspettative di giocare con lo scudetto sul petto“

“Io vi dico dall’inizio della stagione che ci vuole pazienza soprattutto con i nuovi arrivati perchè col tempo e giocando possono crescere, ma non bisogna metter loro pressione eccessiva. Questo è l’anno più difficile da gestire perchè abbiamo più competizioni e gradualmente dovremo avere tutti gli uomini che raggiungano la condizione fisica e mentale migliore per poter esprimere il nostro valore“

Sul gol di Lucca:

“Sono felice per lui e per la squadra. Sta lavorando tanto, predico continuamente calma e pazienza anche a lui perchè conosco le sue qualità e so cosa può dare come potenzialità“

Battesimo del gol in azzurro per Lorenzo Lucca che esprime la sua gioia:

“Sono contentissimo perchè la rete è anche coincisa coi tre punti. Oggi era importante vincere per proseguire il cammino al vertice“

“Conte in settimana mi ha caricato tanto, mi ha detto di seguire le sue indicazioni e di farmi trovare pronto sempre. Abbiamo riscattato la sconfitta di Manchester, nella quale siamo stai comunque sempre in partita nonostante l’inferiorità numerica. Siamo un gruppo unito e solido e vogliamo dimostrarlo”

Leonardo Spinazzola ha segnato la rete del sorpasso:

“Eravamo consapevoli che non sarebbe stato semplice battere il Pisa, è una squadra molto ben organizzata e fisicamente sono brillanti. Sono tre punti molto importanti e guardiamo avanti“

“Siamo a punteggio pieno ma il campionato è lunghissimo. Sul 3-1 la gara era chiusa, purtroppo abbiamo avuto un calo di tensione e abbiamo dovuto soffrire fino alla fine. Ma il successo è meritato e dobbiamo solo evitare alcune superficialità“

Tabellino

Napoli- Pisa: 3-2 (pt 1-0)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour (58′ Lobotka) Politano, Elmas (58′ Anguissa), De Bruyne, McTominay, Hojlund (77′ Lucca). All. Antonio Conte.

PISA: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi, Leris (61′ Cuadrado), Marin (80′ Lloran), Aebischer, Akinsamiro, Bonfanti (74′ Angori), Moreo (61′ Meister), Nzola (74′ Tramoni). All.: Alberto Gilardino

Arbitro: Crezzini di Siena

Marcatori: 39′ Gilmour, 60′ Nzola rig., 73′ Spinazzola, 82′ Lucca, 90′ Lloran

Note: ammoniti Caracciolo, Spinazzola, Lusuardi

Foto fb sscnapoli.it