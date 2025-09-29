Milan-Napoli: 2-1. La rimonta degli azzurri si ferma sul palo

Il Napoli esce sconfitto dal big match di San Siro contro il Milan per 2-1. Decisiva la partenza lampo dei rossoneri che trovano due gol nel primo tempo con Saelemaekers (al 3°) e Pulisic (al 31°), in entrambe le situazioni non corrette le letture difensive della retroguardia azzurra.

Sotto di due gol il Napoli si riprende e comanda il gioco per il resto della gara. La partita viene riaperta al 60°, quando De Bruyne realizza un rigore concesso per fallo di Estupinian su Di Lorenzo: il difensore rossonero nell’occasione viene espulso dopo consulto VAR. Dimezzato lo svantaggio in campo si vedono solo gli azzurri che vanno vicino alla rete del pareggio due volte con Neres (nella prima palo, nella seconda miracolo di Maignan) e con Elmas, che da buonissima posizione perde l’attimo per piazzare il destro.

Il Milan dal canto suo oppone una difesa ordinata e tanto ostruzionismo..

Nonostante la sconfitta gli azzurri restano primi, in coabitazione proprio del Milan e della Roma.

Tabellino

Milan-Napoli: 2-1 (pt 2-0)

MILAN: Maignan; Tomori (80′ Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69′ Athekame), Fofana (80′ Loftus Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán, Pulisic (59′ Bartesaghi), Giménez (69′ Leao). All. Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka (93′ Gilmour) Politano (78′ Noa Lang), Anguissa, De Bruyne (73′ Elmas), McTominay (73′ Neres), Hojlund (73′ Lucca). All. Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Marcatori: 3′ Saelemaekers, 31′ Pulisic, 60′ De Bruyne rig.

Note: espulso Estupinian al 57′.

Questo il commento del tecnico Antonio Conte:

“Purtroppo abbiamo sbagliato nelle occasioni dei gol subìto, potevamo fare di più perchè prendere due gol in mezzora è un colpo troppo forte”

“Per il resto però non rimprovero nulla ai ragazzi per la prestazione, fare una gara del genere a San Siro, creare tante situazioni da gol è qualcosa di importante”

“Dispiace per la sconfitta. ma sono soddisfatto per l’atteggiamento perchè questa è la strada giusta, e l’anno scorso questo tipo di personalità sarebbe stata impensabile“

Giovanni Di Lorenzo commenta così il match:

“Siamo amareggiati per il risultato ma non per la prestazione. Meritavamo di pareggiare e abbiamo dimostrato di saper risalire anche a delle avverisità“

“Abbiamo commesso degli errori, questo è certo, però può capitare. La reazione è stata importante e avremmo potuto portare a casa un risultato positivo“

“Perdere può capitare ma deve confortarci l’atteggiamento in campo e adesso dobbiamo guardare avanti con fiducia”

foto fb sscnapoli.it