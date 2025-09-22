MERET 6,5: parata importante sul finire del primo tempo, incolpevole sui gol subiti. Presente
DI LORENZO 5: non scaccia via i fantasmi di Manchester con una sbavatura che riapre la gara. Si vede poco in fase di spinta. Appannato
BEUKEMA 6: presente sulle palle alte, disputa una buona gara. Provoca il penalty con un fallo di mano involontario e molto fortuito. Sfortunato
BUONGIORNO 6,5: gara attenta e ordinata, sempre in anticipo e pulito nelle chiusure. Legge bene le azioni. Peccato per la sua fragilità fisica, esce per l’ennesimo infortunio. Delicato (dall’81’ JUAN JESUS s.v.)
SPINAZZOLA 7,5: sulla fascia sembra Roberto Carlos. Affonda come una lama nel burro facendo ammattire i difensori toscani. Sigla il 2-1 con una rasoiata da fuori. Travolgente
GILMOUR 7: primo gol in maglia azzurra di pregevole fattura, con una finta di corpo sontuosa e tiro sporcato che si spegne alle spalle di Semper. Intensità e quantità in mediana. Esaltato (dal 56′ LOBOTKA 6,5: mette ordine in una fase delicata del match, innesca Spinazzola in occasione del gol. Sicurezza)
POLITANO 6,5: conferma il suo ottimo stato di forma con serpentine ubriacanti che mandano in tilt gli avversari. Prezioso anche in ripiegamento. Sgusciante
ELMAS 6,5: gioca a tutto campo mostrando la sua solita duttilità. Va in gol con un tap in di testa ma il fuorigioco di Hojlund vanifica tutto. Frizzante (dal 56′ ANGUISSA 6: garantisce maggiore densità in mediana, grinta e dinamismo non mancano. Mastino)
MCTOMINAY 6,5: tanto lavoro in entrambe le fasi di gioco, eccezionale l’assist per Lucca in occasione del 3-1. Portento
DE BRUYNE 6,5: tanti controlli e tocchi di classe, si abbassa tanto impostando l’azione da dietro. Il pallone tra i suoi piedi è in banca. Artista
HOJLUND 6: fa sempre i movimenti giusti anche se non sempre ottiene palloni puliti. Attacca bene la profondità, come nel gol annullato ad Elmas. Reattivo (dal 78′ LUCCA 7: cala il tris con un bolide sotto la traversa che fulmina Semper. Entra con voglia e caparbietà, grande iniezione di fiducia. Bello l’abbraccio con Conte. Cecchino)
