Napoli – Miano: arrestato uno spacciatore

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in Traversa IV Cupa Capodichino un uomo che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa dall’intercapedine di un tronco d’albero per poi consegnarla ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 160 euro, mentre nell’incavo hanno rinvenuto, nascosti in due pacchetti di sigarette, 7 stecche e 3 pezzi di hashish per circa 21 grammi di hashish e 18 involucri contenenti 6 grammi circa di cocaina.

Un 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.