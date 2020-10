Napoli – Maltrattamenti in famiglia, arrestato 36enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti nel rione Berlingieri presso un’abitazione per una lite familiare. I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito il quale, già in altre occasioni, aveva aggredito lei e i figli minori con schiaffi e pugni per futili motivi. Gli agenti, dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrerli, hanno arrestato un 36enne napoletano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.