Napoli-Lazio: 1-0. Una magia di Insigne regala la semifinale di Coppa Italia agli azzurri

Il Napoli batte la Lazio per 1-0, grazie ad una rete in apertura di Lorenzo Insigne, che regala agli uomini di Gattuso la semifinale di Coppa Italia. Partita ben giocata dagli azzurri, con un Demme strepitoso, che restituisce ordine al centrocampo. Bene anche l’attacco, con Milik onnipresente e Lorenzo Insigne in grande serata. Torna la vittoria, torna il bel gioco e torna il tifo al San Paolo: una serata perfetta

Primo Tempo. Gattuso conferma Ospina in porta; in difesa Hysaj e Mario Rui sugli esterni, con Manolas e Di Lorenzo centrali; centrocampo con i neo acquisti Lobotka e Demme insieme a Zielinski; in attacco Callejon e Insigne a supporto di Milik. Risponde Inzaghi con Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. Pronti via, Napoli in vantaggio: serpentina diabolica sulla sinistra e palla in rete: esplode il San Paolo!! All’8° rigore per la Lazio: Di Lorenzo, nel tentativo di anticipare Caicedo, lo stende: giallo per il difensore azzurro. Immobile scivola dal dischetto e manda il pallone al lato. Dal 20° al 25° due esplusioni: prima Hysaj, per fallo su Immobile (secondo giallo), poi Leiva per fallo su Zielinski in ripartenza e successive proteste. Seconda parte di tempo ben giocata dalle due squadre, senza però spunti di rilievo.

Secondo Tempo. Parte iniziale della ripresa ben giocata dalle due squadre, con Napoli in leggero predominio territoriale. Al 63° un rimpallo libera Immobile, che insacca, ma l’attaccante oplontino era in off-side. Sul ribaltamento di fronte il Napoli arriva al tiro con Insigne, palla alta. Al 70° il San Paolo grida al gol su un colpo di testa di Milik salvato sulla linea da Strakosha, All’84° occasionissima Lazio, con Immobile, che da buona posizione colpisce la traversa. Risponde subito MArio Rui, che un minuto più tardi centra l’incrocio dei pali. All’88° altro brivido: Lazzari colpisce il palo, sulla ribattuta Acerbi segna, ma è in fuorigioco.