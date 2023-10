Napoli- Fiorentina: 1-3. Cambi indecifrabili e squadra in confusione: arriva così la terza sconfitta al Maradona

Il Napoli subisce la seconda sconfitta casalinga consecutiva, terza stagionale, perdendo per 3-1 dalla Fiorentina. A decidere il match le reti di Brekalo, Osimhen, Bonaventura e Nico Gonzales. Partita giocata male dagli uomini di Garcia, che subiscono il primo gol per l’ennesima disattenzione difensiva. Fiorentina più pimpante nel primo tempo e Napoli senza idee. Ciononostante gli azzurri riacciuffano il pareggio grazie ad un rigore sul finale di tempo realizzato da Osimhen. La ripresa inizia bene, ed è proprio il Napoli, più aggressivo ad andare vicino al gol del vantaggio, proprio con Osimhen, bravo a recuperare una palla impossibile, ma impreciso difronte a Terracciano. Il vantaggio lo trovano i viola, con Bonaventura, che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto.

Il gol del vantaggio viola manda in confusione il Napoli, complice anche una gestione indecifrabile dei cambi da parte di Garcia che, sotto di un gol, mette fuori Osimhen, Politano e Zielinski, i migliori in campo fino a quel momento. In pieno recupero arriva anche il terzo gol di Nico Gonzales.

Sconfitta meritata per il Napoli, penalizzato da una gestione tattica e dei cambi.

Terza sconfitta stagionale e terza in casa: il Maradona è ormai terra di conquista, colpa di una squadra che fatica a trovare un’identità e che subisce appena il livello dell’avversario si alza un po’.