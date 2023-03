Napoli – Eintracht 3-0. le pagelle: Osimhen letale, Zielinski scintillante

MERET 6: praticamente mai impegnato, i tedeschi sono inoffensivi dalle sue parti. Si limita a qualche uscita e prese basse. Ordinaria amministrazione

DI LORENZO 7: è diventato un terzino moderno tra i migliori in Europa. Non rischia nulla in fase difensiva, accompagna sempre l’azione e confeziona l’assist per il 2-0. Lama nel burro

KIM 7: solita gara di grande concentrazione e vigoria fisica. Rischia in area sul finire del primo tempo, fa valere strapotere fisico e tempismo. Si lancia anche in avanti infiammando il Maradona. Portento (dal 66′ JUAN JESUS 6: entra a gara ampiamente in cassaforte, ha vita facile limitandosi a gestire. Rilassato)

RRAHMANI 6,5: si completa alla perfezione con Kim coprendo le uscite del coreano. Grande senso della posizione come sempre, non disdegna la costruzione dal basso. Ordinato

MARIO RUI 6,5: funge da regista aggiunto partecipando molto alla costruzione del gioco. Nessuna sbavatura in ripiegamento, lotta su ogni pallone con la solita grinta. Cagnaccio

ZIELINSKI 7,5: tante giocate di alta scuola, bellissima quella che poi innesca Kvara a tu per tu con Trapp. Si conquista e trasforma il penalty del 3-0, col pallone tra i piedi fa quel che vuole. Scintillante (dal 74′ ELMAS s.v.)

LOBOTKA 7: sontuosa l’apertura per Politano in occasione del gol del vantaggio. Passa tutto per i suoi piedi, superiorità tecnica imbarazzante in mediana. Fa girare tutta la squadra telecomandando il pallone con velocità e visione di gioco. Illuminato

ANGUISSA 6,5: mantiene ritmi alti garantendo dinamismo in entrambe le fasi di gioco. Copre vaste porzioni di campo allargandosi anche in sovrapposizione. Tentacolare

POLITANO 7: prova spesso il lancio no look per Osimhen, quando parte palla al piede diventa difficile fermarlo. Pennella un cross perfetto per la rete dell’1-0, vicino al gol nel primo tempo. Tagliente (dal 67′ LOZANO 6: partita in discesa, contribuisce ad amministrare il risultato senza strafare. Gestore)

OSIMHEN 8: prende l’ascensore e da fermo con una frustata di testa sblocca il match. Tiene in ansia costante la retroguardia tedesca arrivando per primo su ogni pallone. Trova la doppietta con un tap in di rapina da bomber di razza qual è. Letale (dall’81’ SIMEONE s.v.)

KVARA 7: almeno tre occasioni da gol nitide partendo da solo palla al piede. Gli è mancata la precisione sotto porta ma risulta devastante come sempre saltando sistematicamente avversari come birilli. Indemoniato (dal 74′ NDOMBELE s.v.)