Napoli – Due arresti per droga

Nella scorsa mattinata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un soggetto che con fare guardingo, dopo aver ricevuto una banconota da un uomo, ha prelevato qualcosa dalla bocca che gli ha consegnato per poi scappare alla vista degli operatori.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il predetto fino a quando, non senza difficoltà e dopo una collutazione, lo hanno bloccato; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto 14 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,5 grammi e 20 euro.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 45enne del Burkina Faso con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, 26 luglio 2024

_______________________________

Corso Garibaldi: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 31enne.

Nel pomeriggio scorso, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare corso Garibaldi hanno notato, seduto su una panchina, un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 12 stecche di hashish del peso di 70 grammi e 155 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, altre 5 stecche di hashish del peso di 15 grammi, 2 involucri di cocaina del peso di 2 grammi, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento della droga

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 31enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.