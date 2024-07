Napoli – Droga e furti: cinque arresti in città

Arenella: agente libero dal servizio arresta tre ladri.



Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Vecchia Napoli per la segnalazione di un poliziotto che, libero dal servizio, aveva appena bloccato tre persone responsabili del tentato furto della sua autovettura.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che i tre soggetti, poco prima, avevano forzato lo sportello dell’auto segnalata con un’asta di ferro ed hanno rinvenuto, in un’auto utilizzata dai prevenuti, diversi arnesi atti allo scasso ed alcuni dispositivi utilizzati per l’accensione dei veicoli.

Per tali motivi, tre napoletani, di 19, 21 e 24 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato.

San Rocco: ruba il telefono ad una ragazza. La Polizia di Stato trae in arresto 26enne.

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso la stazione della Metropolitana Frullone – San Marco per la segnalazione di un furto con strappo ai danni di una donna.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dall’addetto alla sicurezza della metropolitana il quale ha indicato loro un uomo quale autore del furto di un telefono cellulare ai danni di una ragazzina; pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso del cellulare sottratto poco prima.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 26enne brasiliano, è stato tratto in arresto per furto con strappo.

Piazza Nazionale: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 64enne.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Nazionale, hanno notato un uomo che, a passo svelto e con delle banconote tra le mani, si stava dirigendo verso una persona seduta su di una panchina.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro quando l’uomo, dopo avergli consegnato del denaro, ha ricevuto qualcosa in cambio per poi far perdere le proprie tracce.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 6 stecche di hashish del peso di 7 grammi circa e di 10 involucri di marijuana del peso di 12 grammi circa.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 64enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.