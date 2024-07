Torre del Greco – Inaugurata la nuova area attrezzata della Santissima Trinità

Un anno fa di questi tempi in quell’area imperavano ingombranti e rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ora nello stesso luogo sono stati sistemati alberi e una piccola area verde, insieme a diverse panchine: “Ed altre ne arriveranno a breve, insieme ad una fontanina già ordinata e che giungerà nelle prossime settimane” assicurano dagli uffici preposti.

Taglio del nastro questa mattina, giovedì 11 luglio, alla nuova area attrezzata della Santissima Trinità, a ridosso del parcheggio di via Circumvallazione. Una cerimonia accolta con soddisfazione dai residenti e dallo stesso sindaco Luigi Mennella, il primo a pensare ad una riconversione dello spazio dove fino allo scorso anno insisteva una sorta di discarica a cielo aperto. “Sono soddisfatto – le parole del primo cittadino a margine della cerimonia di inaugurazione – perché, nonostante qualche lungaggine di carattere burocratico, il progetto pensato dall’amministrazione comunale ha visto la sua naturale attuazione”.