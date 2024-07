Ercolano – Buonajuto: ‘Sversamento dei rifiuti, denunciate 4 persone grazie alle telecamere e al lavoro della Polizia Locale’

Intensificati i controlli su tutto il territorio. Agenti in borghese sequestrano due minimoto non immatricolate.

Due minimoto, senza targa e senza assicurazione, sono state sequestrate in Corso Italia dagli agenti della Polizia Locale, mentre altre quattro persone sono state denunciate per trasporto illecito di rifiuti e sversamento illegale in varie parti di Ercolano. È il bilancio di una serie di operazioni condotte dagli agenti della Polizia Locale della città degli Scavi.

“Non abbassiamo la guardia e non faremo sconti a nessuno: la tutela dell’ambiente e la gestione responsabile dei rifiuti sono questioni di primaria importanza per la nostra comunità. In queste settimane, di concerto con il comandante della Municipale, il Maggiore Nicola Vanacore, stiamo intensificando le operazioni di controllo su tutto il territorio cittadino. Più controlli significa più sicurezza” – dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.

Un controllo del territorio che ha portato a sanzionare due cittadini sorpresi a trasportare illecitamente rifiuti. Gli agenti hanno provveduto anche a sequestrare i mezzi utilizzati per il trasporto. Altri due cittadini, individuati grazie all’ausilio delle immagini di videosorveglianza, sono stati denunciati a piede libero, perché sorpresi a sversare illecitamente rifiuti.

Inoltre, nella giornata di martedì, gli agenti in borghese della municipale hanno provveduto al sequestro di due minimoto che circolavano senza targa e senza copertura assicurativa e guidati da minori. I genitori dei due sono stati sanzionati con una multa da 2mila euro.

Intensificati anche i controlli relativi al codice della strada: centinaia i veicoli e motocicli controllati. Quattro i sequestri di altrettanti veicoli sprovvisti di assicurazione, due gli automobilisti sorpresi a guidare senza patente, nove i veicoli sprovvisti di revisione e tre i motociclisti sanzionati perché alla guida senza casco.

Un potenziamento delle attività reso possibile anche grazie all’ausilio della nuova strumentazione e del nuovo parco veicoli in dotazione della Polizia Locale di Ercolano. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.