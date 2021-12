Napoli – Donna sorpresa senza mascherina sulla metro insulta i poliziotti: denunciata

Stamattina gli agenti dei Commissariati Montecalvario, Dante e San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la fermata “Salvator Rosa” della Metropolitana di Napoli per la segnalazione di una persona che stava bloccando il treno in direzione “Garibaldi”.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato una donna che non indossava il dispositivo di protezione individuale e non voleva scendere dal treno e, alla vista degli operatori, ha iniziato ad insultarli opponendo una viva resistenza fino a quando, con difficoltà, è stata fatta scendere dal convoglio e bloccata.

La donna, una 52enne dominicana, è stata denunciata per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio nonché sanzionata poiché priva della mascherina.