Napoli – Controlli nelle zone della movida: ecco i risultati

Controlli “movida”.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti del Commissariato Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli ai Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività i poliziotti, ai Quartieri Spagnoli, in via Toledo e in piazza Trieste e Trento hanno identificato 22 persone e controllato un esercizio commerciale dove hanno accertato la presenza di due dipendenti privi di contratto di lavoro e, per tale motivo, hanno provveduto a segnalarli alle autorità competenti.