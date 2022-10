Napoli – Controlli movida e in zona Pignasecca: il bilancio

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti del Commissariato Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli nei Quartieri Spagnoli ed in particolare in via Toledo, largo Berlinguer, vico Lungo Teatro Nuovo e in vico Teatro Nuovo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 25 persone e controllati 7 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Ancora, i poliziotti hanno effettuato controlli in zona “Pignasecca” dove hanno identificato 22 persone e controllato 7 attività commerciali sanzionandone 3 per occupazione abusiva di suolo pubblico elevando sanzioni per un totale di 173euro.