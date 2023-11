Napoli – Controlli movida al Vomero: il bilancio

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Vomero, Secondigliano, San Paolo, Decumani, San Ferdinando, Poggioreale, Nuovo Palazzo di Giustizia, San Giovanni-Barra, personale della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana, con la collaborazione del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato controlli nel quartiere del Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro, in viale Michelangelo e nelle vie Giordano, Scarlatti, Falcone, Giotto, Ruoppolo, Bernini e Bertoli.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 237 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 23 veicoli, 7 esercizi commerciali, di cui 6 sanzionati per mancata emissione dello scontrino fiscale, ed altresì contestato 10 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, mancata presentazione dei documenti di circolazione, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del telefono cellulare durante la guida.