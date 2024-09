Napoli – Controlli in Piazza Garibaldi: i risultati

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio in piazza Garibaldi e nelle aree limitrofe caratterizzate da una maggiore aggregazione.

Nello specifico, nella mattinata odierna, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, Pianura, Dante, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con i Nibbio, personale della Polizia Ferroviaria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e la collaborazione del Reparto Mobile, hanno identificato complessivamente 488 persone, di cui 83 con precedenti di polizia e due denunciate per ingresso e soggiorno illegale sul Territorio Nazionale.

Nel corso del medesimo servizio, i poliziotti hanno controllato 9 soggetti posti a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per valutare la loro posizione sul Territorio Nazionale.

Infine, gli operatori della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno proceduto all’arresto per evasione di un 34enne di Reggio Calabria sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.