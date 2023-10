Napoli – Controlli della polizia in città: un arresto per evasione e due per droga

Alto impatto al Vomero.

Nello scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Vomero, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività sono state identificate 324 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllati 129 veicoli e contestate 6 violazioni del Codice della Strada.

Piazza San Francesco a Capuana: tenta di eludere il controllo. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per evasione.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno prontamente raggiunto e controllato e, a seguito degli accertamenti esperiti, è emersa la ragione del tentativo di fuga poiché l’uomo, identificato per un 46enne originario della Tanzania, era sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Pertanto, il 46enne è stato tratto in arresto per evasione.

Vasto: Arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver ceduto sostanza stupefacente.

Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bologna, hanno notato un uomo consegnare qualcosa ad un altro soggetto in cambio di denaro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’indagato, che acquirente; il primo è stato trovato in possesso di 115 euro suddivisi in banconote di vario taglio e 34 stecche di hashish per un peso complessivo pari a circa 82 grammi; l’altro, invece, è stato trovato in possesso di dose della stessa sostanza appena acquistata.

Pertanto, un 61enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Pianura: scoperto con oltre 3 kg di cocaina. La Polizia di Stato arresta un 55enne napoletano.

Per diversi giorni gli agenti del Commissariato Pianura, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato spostamenti frequenti di uno scooter condotto da un soggetto che da via Montagna Spaccata si dirigeva con frequenza verso il rione Traiano a Soccavo.

Tale servizio di osservazione ha avuto positivo riscontro ieri pomeriggio poichè i poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’indagato nei pressi della rotatoria di San Giustino ed hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove, in una nicchia coperta da un pannello, hanno rinvenuto 3 involucri contenenti 3,2 kg circa di cocaina.

Pertanto, il 55enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti