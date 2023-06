Napoli – Controlli della polizia in città, ecco il bilancio

Corso Garibaldi: rapina una donna con una pistola. Arrestato.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, sono stati avvicinati da un’auto con a bordo una persona la quale, indicando un uomo, ha raccontato che, poco prima, quest’ultimo aveva rapinato sua moglie; pertanto lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una pistola cal.38 con 6 cartucce e di un orologio.

I poliziotti, poco dopo, sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato che, mentre stava rientrando a casa, era stata avvicinata dall’uomo che, dopo averla afferrata per un braccio e con la minaccia della pistola, si era fatto consegnare l’orologio che aveva al polso.

F.T., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e porto illegale di arma clandestina; infine, l’orologio è stato restituito alla proprietaria.

Vomero: accende fuochi d’artificio nel parcheggio di una scuola.

Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un istituto scolastico di via Paolo Tosti per una segnalazione di accensione ed esplosione di fuochi pirotecnici.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla preside la quale ha raccontato che, poco prima, un collaboratore scolastico aveva acceso alcune batterie di fuochi d’artificio nel parcheggio dell’istituto; pertanto gli operatori hanno raggiunto l’uomo e, dopo averlo identificato per un 49enne napoletano, lo hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.

Rione Traiano: evade dai domiciliari. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione dellla Centrale Operativa, sono intervenuti in via Cassiodoro per una segnalazione di una persona ferita.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato personale del 118 soccorrere un uomo il quale in evidente stato di alterazione ha raccontato di essere stato stato aggredito da sconosciuti mentre era seduto su una panchina.

I poliziotti hanno accertato che lo stesso, identificato per un 42enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio a Posillipo dove è sottoposto agli arresti domiciliari per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale; pertanto lo hanno arrestato per evasione.

Controlli “movida”.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli a Chiaia e al Vomero.

Nel corso dell’attività i poliziotti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, Toledo, dei Mille e nelle piazze dei Martiri e San Pasquale hanno identificato 68 persone e controllato 17 veicoli, di cui 16 autovetture ed un motociclo.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone hanno identificato 41 persone, di cui 7 con precedenti di polizia.