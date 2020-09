Napoli – Controlli della polizia al Vomero, ecco i risultati

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Lombardia e Liguria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Aniello Falcone e nelle zone interessate dalla “movida”.

Nel corso dell’attività sono state identificare 157 persone di cui 22 con precedenti di polizia.

Inoltre, sono stati controllati 7 esercizi commerciali accertando che numerose persone sostavano all’esterno dei locali senza il rispetto del distanziamento sociale e senza utilizzare la mascherina e il titolare di un bar è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti-Covid-19.

Infine, sono state controllate 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari.