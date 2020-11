Napoli – Controlli della Polizia a Materdei, ecco i risultati

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Materdei, in via Battistello Caracciolo e in via Pessina.

Nel corso dell’attività sono state identificate 218 persone, di cui 75 con precedenti di polizia, controllate 57 autovetture e 73 motoveicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e 8 sottoposti a sequestro; inoltre, sono state contestate 17 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa e per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, elevando sanzioni per un totale di circa 28.200 euro