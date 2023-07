Napoli- Controlli a Mergellina e Marechiaro

Controlli a Mergellina.

Negli ultimi tre giorni gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno identificato 432 persone, di cui 119 con precedenti di polizia, controllato 139 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e tre sottoposti a fermo amministrativo, e contestato 19 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, guida senza l’uso della cintura di sicurezza e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Controlli a Marechiaro.

Ieri gli agenti del Commissariato Posillipo ed i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Marechiaro nel corso del quale sono state identificate 91 persone, di cui 11 con precedenti di polizia.

Inoltre, i poliziotti hanno controllato in calata Ponticello a Marechiaro un 15enne napoletano trovandolo in possesso di un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 7 cm, pertanto lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.