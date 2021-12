Napoli- Atalanta: 2-3. Sconfitta amara ed immeritata per gli azzurri: pesano le assenze e l’arbitraggio di Mariani

Finisce 3-2 per l’Atalanta il big match della 16.ma giornata in scena la Diego Armando Maradona di Napoli, tra partenopei e bergamaschi: di Malinovski, Zielinski, Mertens, Demiral e Freuler le reti di un match combattuto e bello. Azzurri in emergenza per la contemporanea assenza di ben 6 pedine fondamentali per lo scacchiere di Spalletti (Koulibaly, Manolas, Fabian Ruiz, Anguissa, Insigne e Osimhen) e con Demme e Politano non al 100%. Ciò nonostante la prestazione di stasera ha messo in mostra di che pasta è fatta la rosa del Napoli: gli undici andati in campo hanno dato filo da torcere ad un’Atalanta a gran completo, meritando un pareggio sfuggito solo per la mala sorte e la scarsa vena di Mariani, che convalida il gol dell’iniziale vantaggio atalantino nonostante un netto fallo di mani di Zapata e non vede un rigore netto su Elmas. Con la sconfitta odierna gli azzurri perdono la testa della classifica, ma non la convinzione di poter lottare per qualcosa di veramente importante.

Tabellino

Napoli- Atalanta: 2-3

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit (84′ Plitano), Lobotka (56′ Demme), Zielinski, Mario Rui, Lozano (67′ Ounas), Elmas, Mertens (67′ Petagna). All. Spalletti

ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta (46′ Hateboer), De Roon, Freuler, Maehle (82′ Djimsiti), Pessina (56′ Ilicic), Malinovskiy (73′ Pasalic), Zapata (82′ Muriel). All. Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 7′ Malinovskiy, 40′ P. Zielinski, 47′ D. Mertens, 66′ Demiral, 71′ Freuler

Note: ammoniti Rrahmani, Djimsiti, Pasalic