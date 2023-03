Napoli – Atalanta 2-0, le pagelle: Kvara incanta, Rrahmani e Kim giganteggiano

GOLLINI 6,5: schierato all’ultimo al posto dell’infortunato Meret tocca pochissimi palloni fino alla gran parata sulla conclusione secca di Ruggeri. Pronto

DI LORENZO 6,5: nessuna sbavatura in fase difensiva, col passare dei minuti avanza il raggio d’azione e accompagna la manovra offensiva. Eclettico

KIM 7: tante chiusure importanti, spezza ogni ripartenza orobica in maniera sempre energica e pulita. Legge alla grande le situazioni più pericolose, gli avversari gli rimbalzano addosso. Muraglia (dal 75′ JUAN JESUS s.v.)

RRAHMANI 7: gioca con la solita calma, domina con intelligenza tattica e senso della posizione. Trova il gol del raddoppio con una bella torsione sugli sviluppi di un corner. Gigante

OLIVERA 6: non ruba l’occhio, attento nel non lasciare buchi alle sue spalle. Non si vede tanto in costruzione. Senza infamia e senza lode. Scolastico

ANGUISSA 6,5: dopo un primo tempo in sordina cresce alla distanza. Tanta densità in mediana, dinamismo e inserimenti non mancano quando gli azzurri alzano i giri del motore. Reattivo

LOBOTKA 6,5: solita partita fatta di ordine e geometrie. Si abbassa spesso per fare ripartire l’azione da dietro, elude sistematicamente il diretto marcatore senza mai perdere lucidità. Comandante

ZIELINSKI 6: sotto tono nella prima frazione di gioco, nella ripresa entra più nel vivo dialogando bene nello stretto. Non trova molto spazio per tiri e imbucate. Diligente (dal 65′ NDOMBELE 6: entra bene in gara mostrandosi molto propositivo. Non sempre lucido e preciso nella scelta finale ma gioca molti palloni. Attivo)

POLITANO 6,5: al rientro da titolare disputa una buona gara. Arriva sempre sul fondo con le sue sterzate, ha un paio di buone occasioni ma Musso gli dice no. Sgusciante (dal 65′ ELMAS 6: vicino al gol da due passi, da un suo corner nasce la rete del 2-0. Incisivo)

OSIMEHN 6,5: combatte su ogni pallone arrivando sempre per primo, sua l’apertura per la fantastica rete di Kvara. Prova l’eurogol in mezza rovesciata, anche se non segna il suo contributo è importante. Esaltante (dall’84’ SIMEONE s.v.)

KVARA 7,5: con una sterzata mette a sedere la difesa dell’Atalanta e sblocca il match con una rete da manuale del calcio. Ogni volta che parte palla al piede semina il panico e crea qualcosa di importante. Incantevole (dall’84’ ZERBIN s.v.)