Napoli – Assembramenti durante il “cippo” di Sant’Antonio, denunciato un giovane per resistenza

Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati Montecalvario e Dante, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Tofa dove vi era un folto gruppo di persone che stavano alimentando un fuoco con diversi pezzi di legno.

I poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme, sono stati oggetto di un fitto lancio di sassi, fumogeni e bottiglie incendiarie da parte dei presenti che poco dopo si sono allontanati, mentre uno di essi ha lanciato una sedia all’indirizzo degli operatori.

Il giovane, un 17enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.