Napoli-Arresti al Vasto e Porta Capuana

Vasto: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 36enne.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foggia, hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, è salito a bordo di un’auto al cui interno vi era un altro soggetto.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro quando quest’ultimo, dopo aver ricevuto del denaro dall’uomo, gli stava per consegnare qualcosa.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 18 bustine di marijuana del peso di circa 30 grammi, di 4 pezzi di hashish del perso complessivo di circa 13,5 grammi, di 9 involucri contenenti cocaina del peso di circa 5 grammi e di 135 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il 36enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Porta Capuana: tenta di rubare un’auto. La Polizia di Stato trae in arresto un 31enne.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su di un’auto in sosta; lo stesso, con una lama seghettata, stava tentando di forzare una portiera del veicolo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

Pertanto, l’uomo, un 31enne ucraino è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.