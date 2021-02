Napoli – Arrestata una donna per possesso di documenti falsi

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’ufficio postale di via Nuova Poggioreale dove il direttore aveva segnalato la presenza di una donna con un documento falso.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno accertato che la donna aveva esibito una carta d’identità falsa per effettuare una richiesta di sostituzione della carta per il reddito di cittadinanza che aveva smarrito.

A. R. N., 29enne rumena con precedenti polizia, è stata arrestata per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.