Napoli – Alto impatto a Secondigliano, ecco il bilancio

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, personale delle Unità Operative Secondigliano, della Polizia Locale del Comune di Napoli e dell’A.S.L. U.O.S.D. Veterinaria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 85 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllati 56 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro e uno rimosso per sosta vietata, e contestate 13 violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, inottemperanza all’alt, revisione periodica scaduta, divieto di sosta e mancata copertura assicurativa.

Durante il servizio, gli operatori hanno controllato 4 negozi di abbigliamento in via Dante sanzionando i rispettivi titolari per aver costruito abusivamente vetrine non mobili sul suolo pubblico, per aver istallato tende da sole all’esterno dei loro locali e per aver istallato l’insegna pubblicitaria senza le prescritte autorizzazioni; inoltre, uno di essi è stato sanzionato per aver istallato una fioriera sul manto stradale.

Infine, hanno controllato nella stessa strada una pescheria ed hanno sanzionato il titolare per violazioni in materia di sicurezza alimentare sequestrando 200 kg di molluschi per mancanza dei requisiti di tracciabilità ed elevando sanzioni per un totale di 1000 euro.