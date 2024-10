Napoli- Arresti a Porta Capuana e Fuorigrotta

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. Arrestato 35enne.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti un 35enne di Battipaglia con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato il prevenuto che, in cambio di una banconota, ha ceduto un involucro a due persone che si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 3 involucri di crack e di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; mentre, i due acquirenti sono stati trovati in possesso rispettivamente di un involucro di crack. Per tale motivo, questi ultimi, sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Fuorigrotta: si presenta sotto casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne napoletano in violazione al divieto di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

In particolare, gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli sono intervenuti presso l’abitazione di una donna nel quartiere Fuorigrotta, in quanto la stessa aveva segnalato agli operatori che l’ex compagno dopo averle inoltrato decine e decine di mail offensive, si era presentato sotto casa e, dopo aver citofonato, si era allontanato.

I poliziotti hanno perlustrato attentamente la zona riuscendo a rintracciare l’uomo nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.