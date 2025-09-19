Manchester City- Napoli: 2-0. Gli azzurri resistono un tempo, fatale l’espulsione di Di Lorenzo

Il Napoli esce sconfitto da Manchester per 2-0, decisive le reti di Haaland (56°) e Doku (65°). Partita condizionata dall’espulsione di Di Lorenzo che al 21° entra in maniera scomposta su Haaland lanciato a rete: ultimo uomo e rosso diretto. Buon Napoli nei primi 20 minuti in parità numerica, con Beukema che, da azione d’angolo, impegna severamente Donnarumma.

In inferiorità numerica la partita diventa sofferta, con gli uomini di Conte bravi a difendersi e chiudere la prima frazione a reti inviolate, grazie a 3 miracolosi interventi di Milinkovic- Savic. Nella ripresa due giocate di gran classe degli avanti dei citizen chiudono la gara: al 56° scavetto di Foden per Haaland che con un pallonetto di testa batte Milinkovic-Savic; al 65° serpentina di Dorgu che chiuda la gara.

Il Tabellino

Manchester City- Napoli: 2-0 (pt 0-0)

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol (80′ Ake), O’Reilly, Rodri (60′ Nico Gonzalez), Bernardo Silva, Foden, Reijnders (80′ Lewis), Doku (70′ Savinho), Haaland (80′ Bobb). All. Guardiola

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Politano (55′ Juan Jesus), Anguissa (72′ Elmas), Lobotka (72′ Gilmour), De Bruyne, McTominay, Hojlund (72′ Neres). All. Conte

Arbitro: Zwayer (Germania)

Marcatori: 56′ Haaland, 65′ Doku

Note: espulso Di Lorenzo al 21′ per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Politano

Di seguito le dichiarazione del mister e del portiere azzurro rilasciate a fine gara e riportate dal sito ufficiale della società

Questo il commento del tecnico Antonio Conte:

“L’espulsione purtroppo ha cambiato la partita. E’ già difficile affrontare il City in undici, figuriamo se resti 70 minuti in dieci quanto può diventare complicato”

“Nei primi 20 minuti ho avuto l’impressione che avremmo potuto giocare al loro livello e metterli in difficoltà nell’arco della gara. Purtroppo c’è stato l’episodio dell’espulsione e mi spiace pure per Kevin che ho dovuto sostituire per necessità”

“Mi dispiace perchè sono convinto che avevamo preparato bene la partita e la sensazione è quella che avremmo potuto fare bene e ottenere un buon risultato. Ma poi siamo stati costretti a contenere”

“Esco da questa serata con percezioni positive anche in ottica del cammino europeo. Sono contento della prestazione e la personalità dei ragazzi, ho visto il piglio giusto e tante risposte buonissime”.

Buonissima la prova di Milinkovic-Savic che analizza la gara:

“Siamo rimasti per 70 minuti in dieci e abbiamo tenuto bene il campo. Questo è un segno di compattezza ed è un aspetto positivo nonostante la sconfitta”

“Io vado in campo quando vuole il mister per aiutare la squadra. Stasera ho cercato di oppormi come meglio potevo, ma siamo sereni e tutti pronti a giocare quando l’allenatore ce lo chiede”

