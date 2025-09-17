Napoli – Conte: “Siamo in Champions con lo scudetto sul petto e grande orgoglio. Ci vorrà umiltà, fiducia e coraggio per crescere anche in Europa”

Il tecnico azzurro in conferenza stampa alla vigilia del match di Manchester

“Siamo a Manchester con grande orgoglio e voglia di far bene, ma anche con l’umiltà e la consapevolezza di essere di fronte a dei maestri della Champions”. Antonio Conte parla in conferenza a Manchester alla vigilia della sfida contro il City.

“Tornare in Inghilterra, personalmente, fa sempre piacere. Ho vissuto due bellissime esperienze in un calcio di livello altissimo quale quello della Premier. Tornarci poi con il Napoli nella massima competizione europea, dopo aver vinto lo scudetto, è un grande orgoglio”

“Affrontiamo una squadra per la quale parla la storia. Un top Club con un allenatore super che ha vinto tantissimo. Approcciamo questo match con entusiasmo ma anche tanta umiltà, vogliamo capire quanto siamo in grado di confrontarci con queste realtà”

“Sarà anche una maniera per comprendere come sta procedendo la crescita e lo sviluppo del nostro cammino, un test che ci darà delle indicazioni anche per proseguire il nostro cammino di maturazione”

“Arriviamo a questa Champions con gioia ed entusiasmo, ci prendiamo le energie positiva che ti dà questo contesto internazionale, la passione e la gioia dei nostri tifosi e certamente abbiamo il desiderio di fare strada in Europa. Abbiamo tante motivazioni anche per dimostrare che abbiamo meritato di essere qui”

“E’ un viaggio che dobbiamo compiere con orgoglio senza farci prendere da paure o ansie. Bisogna avere coraggio per affrontare questo palcoscenico al meglio della nostra espressione di gioco”

“Il nostro progetto è iniziato l’anno scorso e sta procedendo in crescendo. Abbiamo una nostra fisionomia che vogliamo mantenere anche qui a Manchester. Giocheremo la partita con la nostra idea, con la nostra identità e mettendo in campo le caratteristiche che ci hanno contraddistinto sinora”

“Ribadisco che questo è un viaggio affascinante che dovremo intraprendere con fiducia e senza nè facili entusiasmi, nè eventuali depressioni. Siamo all’inizio della stagione e all’inizio di un progetto che è ambizioso e che vogliamo portare avanti con grande ambizione”.