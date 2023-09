Genoa – Napoli 2-2, le pagelle: Raspadori scatenato, Politano spettacolo. Male Elmas e Anguissa

MERET 6: bravo a respingere il tiro insidioso di Retegui, si scontra con Ostigard in occasione del secondo gol. Nel complesso poche colpe. Fulminato

DI LORENZO 6: va vicino al gol nel primo tempo, soffre i ritmi bassi della manovra ma prova sempre a spingere e a sovrapporsi. Costante

OSTIGARD 5,5: non commette grosse sbavature ma lo scontro con Meret genera il secondo gol rossoblù. Scellerato

JUAN JESUS 5,5: si perde la marcatura su Bani in occasione del vantaggio ligure, fa fatica in campo aperto alle prese con i vivaci attaccanti avversari. Affannato

MARIO RUI 5,5: non accompagna quasi mai la costruzione del gioco dal basso come faceva lo scorso anno. Scarso contributo. Opaco (dal 58′ OLIVERA 5,5: conferisce maggiore fisicità e presenza sulla fascia ma non incide più di tanto. Timido)

ANGUISSA 5: non al top della forma, poco filtro davanti alla difesa e scarso apporto in fase offensiva. Sparito (dal 58′ RASPADORI 7: grande impatto sul match, realizza il gol che accorcia le distanze con un missile di prima intenzione. Si dimostra ispiratissimo. Scatenato)

LOBOTKA 5,5: sembra meno coinvolto nella costruzione, prova comunque a organizzare il gioco sacrificandosi anche nei ripiegamenti difensivi. Isolato (dal 74′ CAJUSTE 6: buono l’impatto sulla gara, suo il passaggio per il gol di Raspadori. Incisivo)

ZIELINSKI 6: poco nel vivo del gioco per un’ ora, poi si accende con il perfetto assist per la rete di Politano. Illuminato

ELMAS 5: si becca un giallo in avvio, praticamente mai pericoloso. Nessuna giocata degna di nota. Garcia lo sostituisce all’intervallo. Fantasma (dal 45′ POLITANO 7: dà maggiore imprevedibilità al gioco azzurro, da cineteca il tiro al volo che vale il 2-2. Spettacolare)

KVARA 5,5: nel primo tempo è tra i pochi a creare pericoli al Genoa. Tante imprecisioni non da lui, emblematica una punizione calciata alla stelle. Disperso (dall’89’ ZERBIN s.v.)

OSIMHEN 5,5: si sbatte e prova a dare profondità alla manovra. Crea un paio di occasioni potenziali ma viene assistito poco e male dai compagni. Abbandonato