Genoa – Napoli 1-2, Gattuso: “La squadra si esprime bene, ma voglio un ulteriore salto di mentalità”

Stiamo facendo bene, sono soddisfatto della squadra, ma voglio una mentalità ancora più competitiva”. Gennaro Gattuso commenta così il successo a Marassi.

“La squadra ha grandi potenzialità, non mi sorprende quando si esprime in questa maniera, piuttosto mi sorprende che siamo a 12 punti dal quarto posto”.

“Anche oggi, nonostante la buonissima prova, ho visto alcune pause che non devono verificarsi. Bisogna creare una solidità mentale ancora maggiore se vogliamo fare il salto di qualità”.

“La classifica ci serve solo per capire giorno per giorno in cosa dobbiamo migliorare, perchè in questa rosa ci sono giocatori di talento e altri che possono ancora crescere. Non ci sta tutto questo distacco in termini di punti con l’Atalanta, nonostante loro siano una squadra fortissima”.

“Per risalire nelle posizioni che competono a questo gruppo, dobbiamo lavorare e pensare già al futuro per essere competitivi. Con la qualità tecnica da sola non si va da nessuna parte. Il calcio è fatto da tante componenti, sia fisiche che mentali”.

Fonte sscnapoli.it