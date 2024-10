Frattamaggiore – Evade dai domiciliari, fermato 38enne

Frattamaggiore: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 38enne.

Nella mattina di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne di Frattamaggiore per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rossini a Frattamaggiore, nei pressi di un complesso edilizio, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 38enne di Frattamaggiore, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio; pertanto, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.