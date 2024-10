Napoli – Sorpresi con droga, 2 arresti

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne marocchino ed una 27enne polacca, entrambi con precedenti di polizia, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissatiato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un soggetto che, dopo essersi avvicinato ad una coppia seduta su una panchina, ha consegnato una banconota alla donna ricevendo in cambio un involucro dall’uomo seduto accanto a lei.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato la coppia trovando l’uomo, identificato per il 36enne, in possesso di 16 involucri di crack del peso di 3 grammi circa, mentre la donna, identificata per la 27enne, è stata trovata in possesso di 110 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso della dose appena acquistata.