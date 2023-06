Festival delle Ville Vesuviane dal 7 al 30 luglio

Presentata nella sala dell’Incannucciata di Villa Campolieto la 34ª edizione del ‘Festival delle Ville Vesuviane – Progetto 700’ che, dal 7 al 30 luglio, ospiterà spettacoli di musica, danza, teatro, incontri sugli autori.

Il Festival è promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane con il contributo della Regione Campania e del Ministero della Cultura. Direttore artistico della manifestazione è di Giuseppe Dipasquale, regista e commediografo, già direttore del Teatro Stabile di Catania. La serata inaugurale del 7 luglio vedrà l’esibizione della Fanfara delle Scuole dell’Aeronautica Militare.

“Il Festival, – le parole del Presidente Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda – oltre ad essere un importantissimo appuntamento culturale, rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale costituito dalle Ville Vesuviane del XVIII secolo. La cultura è viva solo quando è condivisa: per questo abbiamo previsto la rappresentazione di spettacoli non solo ad Ercolano, ma anche nei comuni di San Giorgio a Cremano e Portici creando sinergia con le iniziative culturali in corso di realizzazione a Villa delle Ginestre nel comune di Torre del Greco”.