Ercolano – Trovati in possesso di petardi illeciti, tre arresti

Ad Ercolano è stato arrestato un 31enne per il possesso di 500 “rendini”. Un altro soggetto è stato arrestato per il possesso di 120 “rendini”, una “cipolla” e 58 fuochi di libera vendita. Una terza persona è stata arrestata dopo essere stata trovata in possesso di 5 improvvisati e 200 “rendini”.