Ercolano – Spara al genero: 49enne fermato per tentato omicidio

Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano erano intervenuti in via Panto ad Ercolano per una segnalazione di una persona con una ferita d’arma da fuoco.

I poliziotti, giunti sul posto, avevano trovato personale del 118 che stava soccorrendo un uomo; quest’ultimo aveva raccontato che, poco prima, era stato avvicinato da uno scooter con a bordo il suocero il quale, dopo aver estratto una pistola, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco al suo indirizzo uno dei quali lo aveva ferito all’inguine; lo stesso aveva aggiunto, altresì, di aver avuto nei giorni precedenti una discussione con il familiare per futili motivi. Inoltre, gli operatori avevano rinvenuto, sul manto stradale, un’ogiva ed un bossolo calibro 6.35.

Ieri pomeriggio, un 49enne torrese con precedenti di polizia si è costituito presso gli uffici della Tenenza dei Carabinieri di Ercolano ed è stato accompagnato presso il Commissariato di Portici-Ercolano dove gli agenti lo hanno sottoposto a fermo di P.G. in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.