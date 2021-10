Ercolano- Scambia 2 ragazzi per ladri e li ammazza: uccisi dopo una partita di calcetto un 26 enne e un 27 enne

Come riportato da Open.it, due giovani di 26 e 27 anni sono stati uccisi ieri notte davanti a una villetta in via Marsiglia nel quartiere San Vito a Ercolano. A sparare sarebbe stato il proprietario della villetta, che a quanto pare temeva di subire un furto. I due ragazzi deceduti, entrambi incensurati, si trovavano in un’automobile quando sono stati raggiunti dai colpi d’arma da fuoco. Da quanto raccolto da Open.it , durante la serata i due ragazzi erano stati in un campo di calcetto poco lontano dal luogo della tragedia. L’uomo avrebbe quindi sparato contro i due in auto , scambiandoli per due ladri. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono presenti il PM e i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del Nucleo investigativo di Torre Annunziata.