Ercolano – Maltempo, Buonajuto: “Previsione sbagliata, i comuni sono lasciati sempre soli”

Maltempo. Nella giornata di ieri il bollettino meteo annunciava allerta gialla. Una previsione sbagliata visto quanto accaduto ad Ercolano.

Ma al netto dell’errata previsione resta un dato: i comuni sono lasciati sempre soli a fronteggiare emergenze del genere. Alle amministrazioni comunali mancano le risorse per garantire sicurezza e ora mancheranno i finanziamenti per sistemare i disastri provocati dal maltempo.

Ad Ercolano i danni maggiori si sono registrati in via Doglie con il cedimento del muro dello StadioSolaro.

Ci siamo subito attivati per liberare la sede stradale dai detriti e permettere l’uscita dei veicoli dalle aree residenziali.

Un altro intervento è stato necessario lungo la strada di accesso al #Vesuvio, dove è franato un terrapieno; registriamo qui solo il restringimento di carreggiata ma è stato ripristinato l’accesso (e salviamo la nostra ricchezza, ovvero i flussi turistici).

In via Benedetto Cozzolino all’altezza del Cimitero altri danni e ahimè traffico alternato con semafori.

Il transito è interrotto a via dello Sbirro a causa di cedimenti.

Inoltre nella località di San Vito e di Via Mare ancora tanti cedimenti in proprietà privata, con conseguenze e disagi sulla pubblica via.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il mio ringraziamento ai dirigenti, dipendenti comunali, protezione civile e forze dell’ordine che, durante la giornata di ieri e durante tutta la notte hanno lavorato per garantire la sicurezza.

Cosi il Sindaco Buonajuto