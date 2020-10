Ercolano – Buonajuto: “72 casi di Coronavirus in città, non possiamo abbassare la guardia”

“Sono 72 i casi positivi registrati a Ercolano. Stiamo lavorando in contatto con il dipartimento di prevenzione dell’Asl. Viviamo una situazione delicata, non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Ora più che mai faccio appello al senso di responsabilità e di umanità che contraddistingue tutti cittadini di Ercolano. Solo insieme possiamo vincere questa battaglia”. Così via social il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.