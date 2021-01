Ercolano – Al via progetto Garanzia Giovani per soggetti diversamente abili e svantaggiati

Tirocini Garanzia Giovani, sottoscritto dal Comune di Ercolano, la convenzione che permetterà nei prossimi mesi l’attivazione di cinque tirocini nell’ambito del progetto voluto dalla Regione Campania. I tirocini in questa seconda fase, come previsto dal bando della Regione, sono riservati a soggetti diversamente abili e svantaggiati e che hanno un’età compresa tra i 15 e i 34 anni.

“La convenzione sottoscritta con Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali permetterà a cinque giovani, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento della Regione per questa seconda fase, di poter svolgere un tirocinio formativo presso il nostro Ente. Abbiamo inteso dare seguito a questa misura, perché offre la possibilità di potersi misurare con il mondo del lavoro e acquisire competenze che saranno determinanti per il futuro” – spiega l’Assessore alle politiche giovanili, Mariarca Cascone.