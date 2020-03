Emergenza COVID19 – Carenza di dispositivi di prevenzione, ecco l’iniziativa a sostegno della Croce Rossa di Torre del Greco e Ercolano

Nel pieno dell’emergenza Covid-19, il gruppo Croce Rossa in azione nei territori di Ercolano – Torre del Greco – Torre Annunziata ha bisogno di supporto!

I volontari della Croce Rossa del territorio svolgono un servizio fondamentale in questi giorni, ma non hanno risorse sufficienti per agire in maniera sicura per sè e per gli altri.

Al momento mancano elementi basici per attuare misure di prevenzione dai rischi.

C’è carenza di DPI (Dispositivi di Prevenzione Individuale), ovvero i complementi e accessori destinati a proteggere il personale dai rischi di contagio (tute, mascherine, copriscarpe, guanti, ecc.).

Restando da casa, ma supportando come possiamo il loro coraggio, oggi fondamentale per tutti.

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-croce-rossa-ercolanotorre-del-greco?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1