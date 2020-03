Emergenza Coronavirus – Ordinanza della Regione Campania: restrizioni agli spostamenti prorogate fino al 14 aprile

đź”´ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA, VINCENZO DE LUCA đź”´

“Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute”.

Di seguito l’ordinanza

ordinanza-n-23-del-25-marzo-2020