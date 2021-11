Coronavirus – Terza dose a 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale

“La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l’ultimo parere di AIFA sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo.

Vacciniamoci tutti per essere più forti”. Così via social il ministro della salute Roberto Speranza.