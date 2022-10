Cerimonia di celebrazione de ‘I Giorni della Ricerca’ al Quirinale

Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca”, iniziativa promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Sono intervenuti Andrea Sironi, Presidente della Fondazione AIRC, Federico Caligaris Cappio, Direttore scientifico della Fondazione, Federica Facciotti, Direttrice del laboratorio di immunologia mucosale dell’Istituto europeo di oncologia I.R.C.C. srl di Milano, Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Orazio Schillaci, Ministro della Salute.

Il Capo dello Stato ha consegnato il Premio AIRC “Credere nella Ricerca” alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il sostegno alla comunità scientifica del territorio fiorentino attraverso apparecchiature di avanguardia e borse di studio per giovani ricercatori e a Flavio Insinna, per il suo lungo impegno presso il grande pubblico a sostegno della ricerca.

Il Premio biennale “Guido Venosta ” è stato consegnato a Lucia Del Mastro dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova per aver identificato un efficace trattamento per la terapia medico-oncologica di giovani pazienti affette da tumore mammario, e definite le linee guida che hanno apportato un significativo miglioramento in termini di sopravvivenza e qualità della vita.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente della Repubblica.

Erano presenti Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica, Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvana Sciarra, Presidente della Corte Costituzionale, rappresentanti del mondo politico, della ricerca, dell’università e della comunicazione.