Castellammare – Sequestrate armi e droga in un casolare abbandonato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Castellammare hanno effettuato un controllo presso un casolare abbandonato di via Napoli dove, all’interno di due cassette in ferro, hanno rinvenuto una pistola marca Luger M.90 cal. 9, 91 cartucce GFL cal. 9×19, 6 involucri contenenti 87 grammi di marijuana, una busta con 45 grammi di hashish, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Tutto il materiale è stato sequestrato.