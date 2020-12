Castellammare – Emergenza Coronavirus: 38 nuovi casi in città

In totale sono stati lavorati 479 tamponi. Dichiarati guariti, infine, 26 cittadini stabiesi tra cui un 81enne ed un 13enne. Tra i link in basso con gli ultimi provvedimenti troverete anche il Decreto Legge del 18 dicembre 2020 e l’ordinanza regionale n. 98 del 19 dicembre 2020 contenenti le disposizioni nazionali e regionali, appunto, per contrastare il diffondersi dell’epidemia in questo periodo natalizio. Seguirà anche un’infografica utile per la cittadinanza”. Così il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.