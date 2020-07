Castellammare – Aggressione durante Juve Stabia – Virtus Entella, Daspo per 29enne

Il Questore di Napoli ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche per 1 anno nei confronti di un 29enne che, in occasione dell’incontro di calcio Juve Stabia – Virtus Entella, disputato lo scorso 10 luglio presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, durante una lite avvenuta tra due giocatori, ne aveva colpito uno con un pugno al volto ed aveva spintonato un dirigente di polizia che in quel momento tentava di sedare gli animi.